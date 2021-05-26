За 2020 год задолженность Кировского фонда ОМС составила 74,3 млн рублей

Задолженность Кировского фонда ОМС составила 74,3 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Контрольно-счетная палата Кировской области предоставила отчет, из которого стало известно об исполнении бюджета фонда ОМС за 2020 год. Изначально его доход планировался 19,62 млрд рублей, а расходы - 19,678 млрд. В итоге фонду пришлось корректировать бюджет трижды и теоритические убытки могли перевалить за цифру в 176,5 млн, но в итоге дефицит составил 74,3 млн.

В отчете КСП отметила, что источниками восполнения убытков стали неиспользованные остатки бюджетных денег к началу финансового года. Безвозмездные переводы в ОМС в сравнении с 2019-м годом выросли на 1,2 млрд рублей и составили 19,5 млрд рублей.