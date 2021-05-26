Госдолг Кировской области составил 24 млрд рублей

Долговая нагрузка областного бюджета по итогам 2020 года составляет 72,6%. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 1 января 2021 года государственный долг Кировской области составил 24 млрд 284 млн рублей. По сравнению с началом 2020 года его величина не изменилась. Соответствующие данные приводятся в отчете об исполнении областного бюджета.

Структура государственного долга Кировской области:

Что касается самого бюджета 2020 года, то его удалось закрыть с профицитом в 261,9 млн рублей. Кроме того, бюджет получился социальным - траты на данное направление составили 65,5%. Однако расходы на одного жителя региона остались на минимальном уровне - 46,79 тыс рублей. Читать.