В Кирово-Чепецке пенсионеру перерезало ноги поездом: мужчину госпитализировали

Инцидент произошел на чепецкой узкоколейке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке мужчине на узкоколейке перерезало ноги поездом. Первая информация появилась в местном городском паблике «Злой Чепчанин». По словам автора поста, женщины, пожелавшей остаться анонимной, пострадавший не успел сойти вовремя.

- Приехала реанимация и милиция. Фото не делаю, это ужасно... Люди! Будьте внимательны и осторожны! - написала чепчанка.

В областном УМВД «Комсомолке» подтвердили факт происшествия.

- На ж/д остановке в Кирово-Чепецке получил травмы 79-летний пассажир поезда «Каринторф - Кирово-Чепецк». Мужчина госпитализирован, по факту происшествия проводится проверка, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Автор поста также уточнила, что инцидент произошел на остановке «Вернисаж». В комментариях под постом чепчане пишут, что на ней уже случались подобные ситуации.