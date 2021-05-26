У кировского АТП появятся новые терминалы для безналичного расчета

В Киров закупят новые терминалы для безналичной оплаты. - Фото: admkirov.ru

На днях руководители транспортных предприятий обсудили технические проблемы терминалов для безналичного расчета за проезд в автобусах и троллейбусах.

Причиной собрания стали частые обращения кировчан в соцсетях по поводу нестабильного считывания банковских карт и их медленной работы. В результате двухмесячной проверки АТП работы терминалов, сбоев в их процессах не заметили. Но все же технике требуется обновление для более оперативной обработки оплаты.

Директор АТП Денис Пырлог отметил, что новую партию терминалов закупят уже в июне.