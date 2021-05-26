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Общество26 мая 2021 16:05

Кировский тренер по лыжным гонкам стал почетным гражданином города

За свою карьеру он подготовил 15 мастеров спорта
Алексей РомановАлексей Романов
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За присвоение столь престижного звания единогласно проголосовали депутаты кировской городской Думы. Фото: admkirov.ru

За присвоение столь престижного звания единогласно проголосовали депутаты кировской городской Думы. Фото: admkirov.ru

Известному тренеру по лыжным гонкам Вячеславу Ванееву присвоили звание почетный гражданин Кирова. «За» единогласно проголосовали депутаты гордумы. Об этом сообщили в администрации города.

Кандидатуру Вячеслава Ванеева выдвинула федерация лыжных гонок Кировской области. Инициативу поддержала и региональное министерство спорта.

«Справка КП»

Вячеслав Ванеев родился в 1936 году в Кирове. С 1968 года стал тренером молодежной сборной СССР по лыжным гонкам. Именно под его руководством в 1972 году Юрий Скобов стал олимпийским чемпионом на первенстве в Саппоро. За время работы Вячеслав Георгиевич подготовил 15 мастеров спорта по лыжным гонкам, победителей и призёров первенства России, первенства СССР.