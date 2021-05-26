В Кирово-Чепецке начались подготовительные работы к открытию переправы в Каринторфе

Рабочие уже приступили к закреплению понтонного моста, установке и покраске ограждений. Фото: k4gorod.ru

В микрорайоне Каринторф Кирово-Чепецка начались подготовительные работы по обустройству понтонной переправы через реку Чепцу. Это стало возможным в связи с постепенным падением уровня воды. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

Сотрудники подрядной организации ООО «Автоколонна – 12» преступили к закреплению понтонного моста, установке и покраске ограждений. Завершить работы планируется до 19 июня. Принимать объект будет специальная комиссия, которая и примет решение о начале движения по переправе. В прошлом году, автомобильное сообщение на данном участке началось только в июле.