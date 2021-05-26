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Происшествия26 мая 2021 13:50

В Слободском на чиновников завели уголовное дело за принятие детсада с неблагоустроенной территорией

Теперь народным избранникам грозит до четырех лет тюрьмы
Алексей РомановАлексей Романов
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Куда ушли деньги на озеленение детсада пока неизвестно

Куда ушли деньги на озеленение детсада пока неизвестно

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Слободском на нескольких сотрудников местной горадминистрации завели уголовные дела. Чиновники приняли детский сад несмотря на отсутствие озеленения и благоустройства прилегающей к нему территории. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что представители власти в корыстных целях закрыли глаза на недоработки. Согласно контракту, на благоустройство прилегающей к детсаду территории выделили 1,7 млн рублей. Куда потратили деньги пока неизвестно.

Теперь слугам народа грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Криминал