В Слободском на чиновников завели уголовное дело за принятие детсада с неблагоустроенной территорией

Куда ушли деньги на озеленение детсада пока неизвестно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Слободском на нескольких сотрудников местной горадминистрации завели уголовные дела. Чиновники приняли детский сад несмотря на отсутствие озеленения и благоустройства прилегающей к нему территории. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что представители власти в корыстных целях закрыли глаза на недоработки. Согласно контракту, на благоустройство прилегающей к детсаду территории выделили 1,7 млн рублей. Куда потратили деньги пока неизвестно.

Теперь слугам народа грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.