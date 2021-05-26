В Кирове пассажиров троллейбуса эвакуировали из-за сработавшей системы пожаротушения

В парке перегоревшую деталь заменили и вернули машину на маршрут. Фото: admkirov.ru

В Кирове утром 26 мая с маршрута сняли троллейбус, в котором сработала система пожаротушения. Устройство автоматически распылило порошок в салоне. В итоге всех пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.

Как пояснили в горадминистрации, возгорания в транспорте на самом деле не произошло. В силовом щите машины перегорел предохранитель. В АТП сообщили, что он сумел выполнить свою функцию - защитить элементы троллейбуса от перегрева и возможного дальнейшего пожара. Водитель, по словам перевозчика, также действовал оперативно и грамотно, выведя пассажиров из салона.

После срабатывания системы троллейбус направили в парк, где заменили вышедшую из строя деталь. Сейчас машина вернулась на свой маршрут.