В Даровском пожар унес жизнь 52-летнего мужчины

Огонь вспыхнул жилом доме на улице Моховой. Фото: vk.com/tp_dar

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате пожара в поселке Даровской, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Известно, что пожар произошел во вторник, 25 мая, в поселке Даровской. Огонь вспыхнул жилом доме на улице Моховой. За считанные секунды пламя охватило деревянную постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 52-летнего хозяина дома. В группе «Типичный Даровской» сообщается, что изначально пожар начался на веранде, где спал погибший.

- По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.