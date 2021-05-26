В Кирсе пятилетняя девочка получила травмы при столкновении двух автомобилей

К счастью, травмы у девочки оказались несерьезными. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 25 мая, в Кирсе столкнулись две легковушки. ДТП произошло в 8 часов 10 минут напротив дома №52 на улице Кирова. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21053 поворачивал налево и врезался в «Рено Логан», за рулем которого находилась 31-летняя женщина. В результате аварии 5-летняя девочка-пассажир иномарки получила травмы. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.