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Происшествия26 мая 2021 12:19

В Кирсе пятилетняя девочка получила травмы при столкновении двух автомобилей

Водитель «пятерки» не заметил «Рено Логан» поворачивая налево
Алексей РомановАлексей Романов
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К счастью, травмы у девочки оказались несерьезными. Фото: vk.com/gibdd43

К счастью, травмы у девочки оказались несерьезными. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 25 мая, в Кирсе столкнулись две легковушки. ДТП произошло в 8 часов 10 минут напротив дома №52 на улице Кирова. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21053 поворачивал налево и врезался в «Рено Логан», за рулем которого находилась 31-летняя женщина. В результате аварии 5-летняя девочка-пассажир иномарки получила травмы. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.

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