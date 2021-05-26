После аномальной жары в Кировской области ожидаются заморозки

Практический весь первый месяц лета в Кировской области может быть прохладным и дождливым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара, установившаяся в Кировской области в мае этого года, закончилась. К концу текущей недели в некоторых районах региона возможны заморозки. Об этом сообщили в паблике «Любительская метеорология».

По информации метеорологов - любителей, резкое похолодание связано с разрушением воздушного гребня, который блокировал проход в наш регион холодных масс.

На этой неделе погода в разных районах области будет сильно различаться. Так, в четверг, на севере, северо-западе и западе Кировской области возможны заморозки. В южных районах, напротив, температура воздуха прогреется до +27 градусов.

Арктический воздух, настигший Кировскую область, пришел надолго. Он сохранит свое влияние практически на весь июнь. Из-за этого первый месяц лета ожидается прохладным и дождливым.