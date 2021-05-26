В Кирове на улице Преображенской сбили восьмилетнего мальчика

Водитель ВАЗ-21093 сбил восьмилетнего мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадал восьмилетний мальчик. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник днем, 25 мая, около дома №103 на улице Преображенской произошла автомобильная авария с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗ-21093 сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте вблизи обозначенного пешеходного перехода.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Его срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки, 25 мая, на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых шесть человек получили травмы.