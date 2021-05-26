Минфин Кировской области обязали выплатить компенсации медработникам

Общая сумма недополученных выплат составила более 550 тыс. рублей.
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Медицинским работникам Куменского района удалось взыскать с регионального министерства финансов компенсацию за услуги ЖКХ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В надзорное ведомство обратились 24 медицинских работника Куменского района. Они рассказали, что не получают компенсацию за услуги ЖКХ, которая положена им по закону, как проживающим в сельской местности. В ходе проверки доводы обратившихся подтвердились.
- Нарушение требований законодательства в предыдущие периоды были лишены указанной меры социальной поддержки. Общая сумма недополученных выплат составила более 550 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.
Суд, который рассмотрел иск прокуратуры, постановил взыскать с регионального министерства финансов компенсацию в размере 440 тысяч рублей. Еще четыре иска находятся в стадии рассмотрения.
Напомним, что аналогичный случай произошел с медработниками Пижанского района. Читать.