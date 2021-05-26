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Здоровье26 мая 2021 9:35

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации находятся 69 человек

В стационарах проходят лечение 1020 пациентов с коронавирусом
Алексей РомановАлексей Романов
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За сутки от коронавируса выписались с выздоровлением 205 кировчан

За сутки от коронавируса выписались с выздоровлением 205 кировчан

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 205 человек.

На стационарном лечении остаются 1020 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 69 пациентам, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на 1 и составляет 361.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1470 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2510 исследований на COVID-19.

Коронавирус Covid-19