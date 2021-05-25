В Кирове водитель автобуса не успел затормозить и въехал в легковушку

Женщина-водитель иномарки резко затормозила перед пассажирским автобусом. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове, водитель пассажирского автобуса не успел затормозить и врезался в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 24 мая, на улице Карла Маркса в 17 часов 30 минут. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль «Ниссан Тиида», за рулем которого находилась 58-летняя женщина резко затормозил перед автобусом «ЛИАЗ -529354». В результате 64-летний водитель общественного транспорта не успел среагировать и врезался в иномарку. В аварии получили травмы три человека, один из которых 12-летняя девочка. Госпитализация, к счастью, никому из пострадавших не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.