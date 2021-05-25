Почему Мария Бутина идет на выборы от Кировской области

Мария Бутина считает, что народный избранник должен быть независим от местных элит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии праймериз партии «Единая Россия» Мария Бутина объяснила, почему хочет стать депутатом Государственной думы РФ от Кировской области.

Перед тем, как сделать окончательный выбор Мария Бутина побывала во многих регионах нашей страны, но именно Кировская область запала ей в сердце. Она призналась, что ее покорила наша молодежь, передает «RT».

- Как педагог по образованию, я оценила талант и эрудированность местной молодежи и хочу им помочь, - отметила Мария Валерьевна.

Кроме того, Мария Бутина считает, что народный избранник должен быть независим от местных элит, чтобы избежать любого давления с их стороны.

- Это невозможно сделать в регионе, где живут твои родители и при любой конфликтной ситуации им позвонят друзья-знакомые с комментариями, мол, что там твоя доча за дела устраивает, - подчеркнула Мария Бутина.

Поддержать кандидатуру Марии Бутиной можно на сайте предварительного голосования