Кировские полицейские всю ночь искали 10-летнего мальчика

Мальчик поехал на велосипеде в магазин, но обратно не вернулся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировские полицейские нашли 10-летнего мальчика, который уехал в магазин на велосипеде, в 20 км от областного центра. Ребенка искали всю ночь. Об этом сообщили в региональном УМВД.

О пропаже сына заявили родители. По их словам, они вместе отдыхали на даче в Октябрьском районе Кирова. Около 18 часов мальчик поехал на велосипеде в магазин, но обратно не вернулся. Сначала родственники своими силами пытались его найти и только потом обратились за помощью в полицию.Сотрудники ведомства нашли ребенка только на следующее утро в поселке Бобино Слободского района. Его опросили и доставили к родителям.

Отметим, что 25 мая - Международный день пропавших детей. В этом году в органы внутренних дел Кировской области подано 237 заявлений о розыске несовершеннолетних. Только одного ребенка на сегодняшний день не нашли. В поиске пропавших детей принимают активное участие не только сотрудники МВД, но и волонтеры добровольческих организации.