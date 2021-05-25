В Кирове ищут водителя КамАЗа, устроившего свалку в Чистых Прудах

Всех, кому известна личность нарушителя, просят сообщить в региональное министерство охраны окружающей среды. Фото: скрин с видео Девятка ТВ

Кировское министерство охраны окружающей природы разыскивает водителя-нарушителя. По сообщению ведомства, мужчина неоднократно сбрасывал строительные отходы в неположенном для этого месте. А именно - вблизи дома №10 по улице Советской, в микрорайоне Чистые Пруды.

Первая информация о нем появилась в местных пабликах, а после дошла до министерства. Сейчас известно, что мужчина - водитель КамАЗа. Также имеется его фото.

Всех кировчан, которым известна личность нарушителя или другая информация о нем, просят сообщить об этом в региональное министерство окружающей среды по электронной почте: 648162@mail.ru либо по телефону: (8332) 27-27-37 (доб. 3747).