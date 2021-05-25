Осужденный не смог подкупить сотрудника ИК-11 в Кирово-Чепецке

Исправительная колония № 11 находится в деревне Утробино. Фото: 43.fsin.gov.ru

В Кирово-Чепецке осужденный, отбывающий наказание в ИК-11, попытался дать взятку сотруднику колонии. В настоящее время по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, инцидент произошел 17 апреля на территории ИК-11. К одному из сотрудников УФСИН обратился осужденный, который попросил оказать содействие в проносе запрещенных предметов. За помощь осужденный предложил вознаграждение в размере 10900 рублей. Однако сотрудник отказался от денег и обратился в управление собственной безопасности ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.