В Кирове неизвестные вандалы снова сломали ограждения на набережной Грина

Неизвестные снова снесли часть забора на набережной. Фото: vk.com/kirovonline

В Кирове неизвестные вандалы вновь сломали ограждение на набережной Грина. Полные возмущения посты появились в соцсетях. Так, в паблике «Киров online» местный житель выложил фотографии разрушений. На кадрах виден выломанный железный (!) забор, детали которого валяются в траве.

- Сейчас на прогулке по набережной увидел, как целая секция просто вырвана. Так же у ротонды есть вырванная ограда, - пишет кировчанин. - Какие-то [нехорошие люди] веселились и силу свою показывали. А вся ограда на набережной ещё неделю назад была обновлена в цвете. От Вечного огня начали устанавливать новые перила на ограду. Вот так. Город для нас делает что-то хорошее, а мы как свиньи.

Детали ограждения оставили валяться в траве. Фото: vk.com/kirovonline

Комментаторы в большинстве своем поддержали автора поста:

- Сила есть - ума не надо! Так и живём...

- Может, пора камеры установить хотя бы?

- Таких надо на общественные работы отправлять на улицы города, да еще в специальной одежде, чтоб люди видели, кто это.

- Найти этих «деточек» и под их взглядом заставить родителей ремонтировать, может, хоть это заставит подумать, что воспитание - не пустые слова.

Напомним, на днях, 21 мая, по соцсетям также разлетелись фото сломанных ограждений на набережной Грина. Неизвестные вандалы снесли два пролета ограждения и повредили чугунное основание. Сейчас их разыскивает полиция.