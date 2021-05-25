ЦБ зафиксировал снижение годовой инфляции в Кировской области

В среднем по России годовая инфляция в апреле 2021 года составила 5,53%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области годовая инфляция остается ниже, чем в целом в Приволжском феодальном округе и России. Кроме того, в апреле по сравнению с мартом текущего года зафиксировано снижение на 0,23%. В итоге инфляция в регионе составила 5,47%, сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ

- Замедление инфляции преимущественно связано с эффектом высокой базы прошлого года, - пояснили в региональном отделении ЦБ РФ.

Основные показатели инфляции в Кировской области. Фото: cbr.ru

В среднем по России годовая инфляция в апреле 2021 года составила 5,53%, а в Приволжском федеральном округе - 5,7%.

Отметим, что по прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7–5,2