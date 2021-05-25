Кировчанин телепортировался из Тюмени, когда его машину решили изъять приставы

При виде эвакуатора приставов мужчина сразу и в Кирове оказался, и деньги на погашение задолженности нашел. Фото: пресс-служба УФССП России по Кировской области

В Кирове обнаружили первого в мире человека со способностью телепортации. Он успешно применил ее, за пять минут переместившись из Тюмени в наши края, когда за его машиной приехали судебные приставы с эвакуатором. Об этом рассказали в пресс-службе областной УФССП.

Как рассказали в ведомстве, один из кировчан являлся злостным неплательщиком: на нем висело 16 исполнительных производств по штрафам ГИБДД. Кроме того, мужчина не любил и не собирался платить за коммунальные услуги. Общая сумма задолженности достигла 26 тысяч рублей. В результате его машину объявили в розыск и собрались изъять в счет погашения.

Ласточка - Hyundai Solaris - нашлась у дома должника. По телефону он сам сообщил, что находится в Тюмени на заработках и планирует вернуться только через пять дней. Однако эвакуатор приставов оказал поистине магическое действие: когда машину начали перевозить на спецстоянку, как ее владелец тут же выбежал из подъезда дома. Волшебство, не иначе.

На этом чудеса не закончились: у кировчанина тут же нашлись деньги на погашение задолженности, а также на расходы за хранение и эвакуацию автомобиля. В итоге он с чистой совестью вернул себе свою ласточку.