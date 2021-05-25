Кировчанин, похитивший машину с помощью эвакуатора, сядет в тюрьму на год

Украденный автомобиль злоумышленник сдал на металлолом за 28 тысяч рублей. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове вынесли приговор местному жителю, который в декабре 2020 года украл автомобиль ГАЗ 3110. Мужчина эвакуировал его прямо с парковки вблизи дома № 17 по улице Красной Звезды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства доказали, что осужденный похитил автомобиль с помощью эвакуатора, после чего сдал его на металлолом. За это 34-летний злоумышленник получил 28 тысяч рублей. Вскоре мужчину задержали. На него завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного материального ущерба). По решению суда мужчина на один год отправится в колонию строгого режима. Кроме того, он будет обязан полностью возместить материальный ущерб.