Федеральные эксперты оценили социальную ориентированность бюджета Кировской области

Объем скорректированных социальных расходов бюджета на одного человека составил 46,79 тыс рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировская область оказалась в конце рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов. Соответствующее исследование предоставили эксперты «РИА-Рейтинг».

Главный критерий, на который опирались аналитики, - социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя региона. По итогам 2020 года в Кировской области данный показатель составил 46,79 тысячи рублей. Изменения за минувший год - 19,6%. Регион тратит на социальную сферу 68,9% средств консолидированного бюджета.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва (124,76 тыс рублей ), Сахалинская область (107,68 тыс рублей) и Санкт-Петербург (107,58 тыс рублей). Аутсайдеры - Магаданская область (46,3 тыс руб на жителя), Якутия (37,8 тыс рублей), Камчатский край (32,4 тыс рублей), Чукотка (25,7 тыс рублей). Кировская область заняла 80 место из 85.