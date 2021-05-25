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Экономика25 мая 2021 12:08

Федеральные эксперты оценили социальную ориентированность бюджета Кировской области

Регион оказался на 80 месте из 85 субъектов РФ
Андрей Сергеев
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Объем скорректированных социальных расходов бюджета на одного человека составил 46,79 тыс рублей.

Объем скорректированных социальных расходов бюджета на одного человека составил 46,79 тыс рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировская область оказалась в конце рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов. Соответствующее исследование предоставили эксперты «РИА-Рейтинг».

Главный критерий, на который опирались аналитики, - социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя региона. По итогам 2020 года в Кировской области данный показатель составил 46,79 тысячи рублей. Изменения за минувший год - 19,6%. Регион тратит на социальную сферу 68,9% средств консолидированного бюджета.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва (124,76 тыс рублей ), Сахалинская область (107,68 тыс рублей) и Санкт-Петербург (107,58 тыс рублей). Аутсайдеры - Магаданская область (46,3 тыс руб на жителя), Якутия (37,8 тыс рублей), Камчатский край (32,4 тыс рублей), Чукотка (25,7 тыс рублей). Кировская область заняла 80 место из 85.