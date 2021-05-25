Кировчанка нелегально проводила азартные игры на Октябрьском проспекте

Азартные игры в помещении проводились с апреля по май 2021 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове задержали местную жительницу за организацию азартных игр. Как рассказали в областном Следкоме, этой деятельностью она занималась с апреля по мая 2021 года.

Игровой зал 42-летняя женщина оборудовала в одном из помещений дома №102 по Октябрьскому проспекту. Подпольное казино работало круглосуточно, в условиях жесткой конспирации. Правда, это все равно не помогло: спустя месяц женщина попалась.

Сейчас все оборудование и документация изъяты. Предприимчивой кировчанке за незаконную организацию и проведение азартных игр по действующему законодательству грозит до двух лет тюрьмы.

Областной Следком напоминает: подобная деятельность узаконена лишь в пяти регионах РФ: Алтайский, Приморский, Краснодарский край, Республика Крым и Калининградская область. В остальных субъектах страны, в том числе в нашем, она является незаконной, однако подобные заведения в нашей области находят с завидной регулярностью.