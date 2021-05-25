В Вахрушах сбили несовершеннолетнего велосипедиста

Основной удар пришелся на лобовое стекло автомобиля. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель ВАЗа сбил подростка на велосипеде в поселке Вахруши Слободского района. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 24 мая, около дома №5а на улице Ленина произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 18-летний водитель «семерки» наехал на несовершеннолетнего велосипедиста.

- В результате происшествия 16-летний подросток получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Его срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки, 24 мая, на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.