В Кирове 229 водителей автобусов перевозили пассажиров с нарушениями закона

Больше всего нарушений связано с выпуском на линию автобусов с техническими неисправностями. Фото: vk.com/gibdd43

С 10 по 19 мая сотрудники кировской Госавтоинспекции провели «сплошные проверки» водителей автобусов. В результате к административной ответственности привлечено 229 человек. Об этом сообщили в ведомстве.

Больше всего нарушений связано управлением технически неисправными автобусами. Наказание за это понесут 24 водителя. Выявлены также случаи выпуска на линию транспортных средств с неработающими или вообще отсутствующими тахографами. К административной ответственности за это привлекут 12 водителей и 13 должностных лиц.

Еще 13 человек сели за руль общественного транспорта без регистрации ИП, юрлица или специального разрешения. Кроме того, в выбросах 7 автобусов обнаружено превышенное содержание загрязняющих веществ.

По словам сотрудников ДПС, подобные проверки будут проходить регулярно. Это поможет повысить безопасность пассажиров и качество перевозок общественного транспорта.