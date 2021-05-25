С 31 мая по 4 июня в Кирово-Чепецке перекроют движение на улице Некрасова

В настоящее время рабочие приступили к укладке силового кабеля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирово -Чепецке с 31 мая по 4 июня полностью перекроют автомобильное движение на кольцевой развязке улиц Братьев Васнецовых и Некрасова. В настоящее на данном участке дороги началась укладка силового кабеля. Затем рабочие преступят к перекладке сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в горадминистрации.

Кроме того, движение временно прекратиться от путепровода через УЖД до перекрестка с улицей Луначарского. Автомобилисты смогут объехать данный участок по улицам Сосновой и Ленина.