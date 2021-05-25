Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1028 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 4 человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 79 человек.

На стационарном лечении остаются 1028 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 64 пациентам, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на 1 и составляет 360.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1456 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2446 исследование на COVID-19.