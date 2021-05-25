Автомойка в Садаковском, которую должны были снести по решению суда, остается на своем месте

Незаконно возведенный ангар признали подлежащим сносу в начале 2021 года. Фото: пресс-служба ОНФ по Кировской области

Незаконная автомойка в Садаковском, которая должна была пойти под снос по решению суда, продолжает находиться на своем месте. Об этом сообщили активисты регионального ОНФ.

Автомойка работает уже 13 лет. Кировская мэрия изначально выдала разрешение на постройку гаража, однако вместо этого появился огромный металлический ангар, который даже не вмещается в отведенную ему площадь. Самым плохим стал тот факт, что автомойка расположилась всего в десятке метров от деревянных жилых домов. Однажды на ней уже вспыхнул пожар, и тогда огонь в зданиях потушили лишь чудом.

В 2017 году кировская областная прокуратура и Роспотребнадзор постановила, что объект возведен с различными нарушениями. В начале 2021 года Арбитражный суд постановил, что автомойка является самовольной постройкой и подлежит сносу. Однако стоит она на своем месте и по сей день. В этом случае действовать предстоит судебным приставам, которые должны найти подрядчика для снесения ангара и взыскать затраченные на это средства с нарушителя.