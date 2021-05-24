В Кирсе мужчину, написавшего клевету на полицейского, отправят на принудительное лечение

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области жителя поселка Рудничный обвинили в клевете на полицейского. Как выяснилось, мужчина был не совсем здоров. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Мужчина, администратор одного из пабликов ВКонтакте, в один из дней разместил на стене пост, в котором обвинил одного из полицейских в совершении тяжких и очень тяжких преступлений. При этом он знал, что на самом деле описанного в статье никогда не происходило в реальности. Разумеется, после такого за ним быстро пришли.

В ходе расследования уголовного дела над мужчиной провели ряд экспертиз. Согласно заключению одной из них, у мужчины есть и было на момент написания того поста некое психическое расстройство. Осознать четко, что он делает, обвиняемый тогда не мог.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы, в том числе постановление о необходимости принудительного медицинского лечения, направлены в суд.