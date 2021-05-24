В Слободском спустя пять лет сдали дом, строившийся за счет дольщиков

Завершить строительство должны были в 2016 году. Фото: прокуратура Кировской области

В Слободском сдали еще один дом, строившийся на деньги дольщиков. Не в последнюю очередь этому поспособствовала областная прокуратура. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

70-квартирный дом №47а по улице Советской - один из проблемных долгостроев. В 2016 году его должны были передать дольщикам, однако застройщик не уложился в сроки, и возведение приостановили. В дело вмешалась областная прокуратура, внося предостережения, направляя иски в суды и привлекая руководство компании-застройщика к ответственности. В итоге в 2020 году строительство возобновилось.

Дом сдали в конце апреля 2021 года. Организации выдали заключение о соответствии объекта требованиям регламентов и технической документации. В ближайшем времени дольщикам передадут их квартиры.