В Кирове полиция обстреляла иномарку 20-летнего гонщика

Лихача удалось остановить, прострелив колеса его машины. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове водитель устроил гонки с полицейскими. В результате колеса машины пришлось прострелить, чтобы остановить «Шумахера». Об этом сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, на улице Павла Корчагина. У дома №215 наряд ДПС заметил «Шевроле Ниву», летевшую по встречной полосе и, судя по всему, с выключенными фарами. Хозяин авто не отреагировал на требование остановиться, просвистев мимо, и инспекторы бросились в погоню.

Чтобы остановить водителя, пришлось обстрелять колеса машины из табельного оружия, поскольку все призывы тот оставлял без ответа. Лишь после этого инспекторы догнали лихача. В результате происшествия никто не пострадал. За рулем иномарки оказался 20-летний бесправник.

На молодого человека составили сразу четыре административных протокола: за отказ от прохождения медосвидетельствования, невыполнение требования об остановке, езду по встречной полосе и нарушение правил пользования фарами.