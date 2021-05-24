Кировские полицейские отговорили женщину от суицида

О происходящем автоинспекторам сообщил мужчина, проезжавший мимо. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области сотрудники Госавтоинспекции убедили женщину не совершать рокового шага. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Двое автоинспекторов находились на маршруте патрулирования в Красных Полянах. К ним подъехала машина, водитель которой сообщил: на мосту стоит женщина, которая, возможно, собирается покончить с жизнью. Полицейские тут же выдвинулись на место.

Там, за металлическим ограждением, действительно стояла женщина. Один из инспекторов попросил помощи у дежурной части, второй завел с кировчанкой разговор, аккуратно приближаясь к ней. Совместными усилиями женщину удалось отговорить от решения. Ей помогли вернуться на тротуар. Подъехавшие медработники оказали ей помощь.