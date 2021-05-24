За прошедшие выходные в Кировской области задержали 30 нетрезвых водителей

За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области с 21 по 23 мая сотрудники ГИБДД задержали 30 автомобилистов, севших за руль в нетрезвом виде. Еще столько же человек не имели или были лишены водительских прав. Всего удалось пресечь 682 нарушения ПДД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

- За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность,- напомнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 16 человек получили травмы.