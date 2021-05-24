В Кирове идет борьба с незаконными шлагбаумами

Подобные препятствия мешают проезду машин экстренных служб. Фото: admkirov.ru

В понедельник, 24 мая, в Ленинском районе Кирова прошли рейды по выявлению незаконных ограждений на придомовых территориях. Зафиксировано 115 шлагбаумов, установленных с нарушениями. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, у дома №54 на улице Горького рядом с торговым центром установлен шлагбаум. Участок, на котором располагается объект находится на муниципальной территории. Это является грубым нарушением закона. Еще одно искусственное препятствие из бетонных блоков обнаружили на Октябрьском проспекте у дома № 74. Подобные сооружения не позволяют проезжать спецтранспорту экстренных служб.

По словам сотрудников МЧС, установка шлагбаумов разрешена если:

- механизм подключен к пожарной сигнализации;

- объект находится под круглосуточной охраной;

- на ограждении установлена аудио и видео связь.

За нарушение данных требований грозит штраф в размере от трех тысяч рублей для физических лиц и до 200 тыс. рублей для юридических.

Кроме того, участок под установку шлагбаума должен быть размежеван и поставлен на кадастровый учет.