В Туже местный житель вынес мужчину из горящего дома

Пожар разгорелся в шестиквартирном доме поселка. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Туже местный житель спас мужчину из горящего дома. Он успел прибыть к месту происшествия раньше спасателей и помочь человеку, который не мог передвигаться самостоятельно. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул в шестиквартирном доме поселка, начавшись со второго этажа пристроя, через который располагался вход в помещения. В первом из них жильцов не было, из второй, третьей, пятой и шестой люди благополучно эвакуировались. В четвертой же квартире жил человек, который не мог передвигаться самостоятельно.

Местный житель Юрий Еськов, прибежавший к горящему дому, узнал от хозяйки четвертой квартиры, что в ней остался ее муж. Храбрец, не раздумывая, побежал спасать человека. На втором этаже уже горела стена, коридор был задымлен, а с потолка падали горячие капли. Юрий нашел мужчину спящим на диване. Ему удалось на руках вынести несчастного из помещения и дотащить до середины лестницы, где подоспевшие снаружи люди помогли им выбраться.

К тому моменту на место происшествия уже прибыли спасатели, оперативно потушившие пожар. По его факту сейчас проводят проверку. Кроме того, решается вопрос о поощрении Юрия.