В Тужинском районе 20 кочегарам не заплатили более 400 тысяч рублей за сверхурочную работу

Кочегарам не доплачивали за работу в ночное время, а также в праздники и выходные дни Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тужинском районе котельные не доплатили за сверхурочные работы 20 кочегарам более 400 тысяч рублей. Трудоустройство граждан организовал отдел культуры, молодежной политики и спорта местной администрации. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что котельные не доплачивали сотрудникам за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни. Прокурор Тужинского района внес главе муниципального образования представление и потребовал устранить выявленные нарушения. После вмешательства надзорного органа перерасчет заработной платы произведен в полном объеме.