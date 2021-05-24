Метеопредупреждение в Кировской области: сильный ветер и грозы

Если ураган настиг вас на улице, держитесь подальше от легких построек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 мая, в отдельных районах Кировской области ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на ЦГМС.

Для предотвращения несчастных случаев, сотрудники ведомства напомнили о правилах поведения в ураган:

- Если сильный ветер застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место. Отключите электроэнергию и перекройте газ;

- Если буря настигла вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не пытайтесь спрятаться в поврежденных зданиях, так как они могут обрушиться при сильных порывах ветра.

В случае опасности можно позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС по Кировской области по телефону: (8332) 64-21-77.