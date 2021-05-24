Для безопасности кировчан на 30 «зебрах» установят информационные таблички

Простые памятки помогут предотвратить не одно ДТП и сохранить много человеческих жизней. Фото: пресс-служба ГИБДД

На 30 пешеходных переходах Кирова появятся информационные таблички безопасности. Они напомнят горожанам о правилах поведения на проезжей части. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

- Каждое второе ДТП в нашем городе связано с наездом на пешеходов. В этом году уже один человек погиб и 78 получали травмы. Причем все происшествия произошли на пешеходных переходах, - добавили в ведомстве.

Информационные таблички напомнят, что перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться в безопасности. Необходимо быть уверенным, что приближающийся автомобиль снижает скорость. В будущем, такие простые памятки помогут предотвратить ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь.