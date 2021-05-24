Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 66 человек

За прошедшие сутки еще 54 кировчанина заразились коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 35 человек.

На стационарном лечении остаются 1054 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 66 пациентам, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки не изменилось и с начала пандемии cоставляет 359.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1394 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2451 исследование на COVID-19.