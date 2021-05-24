Погода в Кирове с 24 по 28 мая: пасмурно и дождливо

В среду будет всего +14 градусов, придется одеться потеплее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в последнюю рабочую неделю мая решила напомнить, что за окном все еще весна. Будет пасмурно и прохладно. «Комсомолка» составила для вас прогноз погоды на наступившую неделю с помощью сервиса gismeteo.ru.

В понедельник, 24 мая, еще будет тепло, но небо уже затянуто облаками. Будет накрапывать небольшой дождь. К середине дня воздух прогреется до +21 градуса, из-за туч выглянет солнышко. Юго-западный ветер будет несильным - до 6 м/с, но возможны порывы до 13 м/с. Атмосферное давление пониженное, но в течение дня будет расти.

Вторник, 25 мая, будет более прохладным. Столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов. Будет пасмурно, но осадков синоптики не прогнозируют. Ветер поутихнет - до 4 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться.

В среду, 26 мая, утром температура воздуха будет всего +10 градусов. В течение дня немного потеплеет - до +14 градусов. Но ночью будет холодно - всего +8. Снова облачно, правда солнышко иногда все же будет проглядывать. Возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер станет еще тише - до 2 м/с. Атмосферное давление немного не дотягивает до нормы - 752 мм ртутного столба.

Четверг, 27 мая, будет более теплым: днем воздух прогреется до +17. Весь день будет пасмурно, синоптики обещают небольшие осадки. Ветер усилится - до 4 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться.

В пятницу, 28 мая, погода почти не изменится. Правда, столбики термометров должны подняться к середине дня до +20 градусов. Из-за облаков иногда будет выглядывать солнце, но возможен и небольшой дождь. Атмосферное давление продолжит падать.