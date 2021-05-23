Киров покинул ТОП-10 рейтинга по качеству общественного транспорта

Общественный транспорт Кирова конкурентоспособен за счет высокого уровня комфорта и удобства. Фото: admkirov.ru

Киров занял одиннадцатое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта, сообщает компания «SIMETRA», занимающаяся созданием схем дорожного движения.

Эксперты SIMETRA проанализировали несколько ключевых критериев: физическую и ценовую доступность для населения, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие. По итогам исследования, областной центр потерял в рейтинге три позиции и занял 11 место. Это обусловлено не ухудшением ситуации с общественным транспортом, а тем, что в других городах он улучшился.

По итогам исследования, город Киров занял 11 место. Фото: apluss.ru

Лидерами рейтинга стали Екатеринбург, Пермь, Казань и Ижевск.