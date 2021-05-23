Кировчан, шумевших по ночам, привлекли к ответственности

В Кировской области нельзя шуметь с 22.00 до 07.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нарушители ночной тишины предстали перед административной комиссией Ленинского района города Кирова. В ходе заседания специалисты рассмотрели пятнадцать протоколов, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Чаще всего жители Ленинского района жаловались на нарушение тишины и покоя в ночное время, - подчеркнули в администрации.

Всего в ходе заседания было рассмотрено 27 административных материалов, а сумма общих штрафов составила 47 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас в Кировской области активно ведется полемика вокруг готовящегося законопроекта, который предусматривает запрет на шум в дневное время. Читать.