В Кирове пропал 17-летний подросток

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/ornkirov

17-летний Александр Зайков исчез в Кирове, родственники и близкие не могут выйти с ним на связь с субботы, 22 мая 2021 года.

По данным отряда по розыску несовершеннолетних «Первый», Александра Зайкова ищут почти сутки: вчера, 22мая, юношу видели последний раз в Ленинском районе города, с тех пор информации о его местонахождении нет. Родственники обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы подростка:

• Рост - 164 см.;

• Телосложение - плотное;

• Глаза - карие;

• Волосы - черные, выбриты по бокам.

В момент исчезновения был одет в голубую футболку, серые шорты и шлепки.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.