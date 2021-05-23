В Кирове начались работы по благоустройству сада около Спасского собора

Поверхность выравнивается бульдозером: бугры срезают, ямки подсыпают. Фото: спасскийсобор.рф

В Кирове продолжаются работы по благоустройству Спасского собора. В настоящее время рабочие приступили к выравниванию земельного участка, на котором в дальнейшем появится сад.

- В ближайшее время на выровненную поверхность земли уложат брусчатку. После этого начнут работы по озеленению прихрамовой территории, - поделился настоятель Спасского собора священник Петр Машковцев.

Напомним, что ранее рабочие приступили к установке северной стороны ограды Спасского собора. Ее восстанавливают в соответствии с прежним расположением: строго по границам ограждения, которое было установлено в советское время, когда к территории собора относились и две присоединённые торговые палатки.