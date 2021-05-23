В Кирове у гостиницы «Вятка» сбили двух девушек

Основной удар пришелся на лобовое стекло. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове на пешеходном переходе у гостиницы «Вятка» сбили двух человек, сообщили в группе «Место Происшествия».

Водитель ВАЗ- 2110, двигаясь по Октябрьскому проспекту, сбил двух девушек 19 и 20 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП они получили серьезные травмы, их срочно доставили в больницу.

По словам водителя, девушки шли вместе под одним зонтом, но он их не сразу заметил.

- Потом, как увидел, сразу вдарил по тормозам, но было поздно, - говорит водитель «десятки». - Двигался со скоростью примерно 45 км/ч.

Добавим, что в момент ДТП водитель был трезв. Он вместе со своими друзьями спешил на дачу.