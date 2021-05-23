Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 55 новых случаев заражения

Исследование легких на компьютерной томографии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 119 человек.

На стационарном лечении остаются 1010 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 64 пациентам, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 359.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1392 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2533 исследования на COVID-19.