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Здоровье23 мая 2021 10:29

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 55 новых случаев заражения

На стационарном лечении остаются 1010 жителей области
Андрей Сергеев
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Исследование легких на компьютерной томографии.

Исследование легких на компьютерной томографии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 119 человек.

На стационарном лечении остаются 1010 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 64 пациентам, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 359.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1392 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2533 исследования на COVID-19.

Коронавирус Covid-19