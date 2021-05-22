На реках Кировской области с начала года поймали 74 браконьеров

Рейды по кировским река продлятся до 15 июня. Фото: vk.com/club150428796

Кировские росгвардейцы ловят браконьеров на реках области. С начала текущего года составлено уже более полусотни протоколов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Операция «Нерест-2021» проводится с 15 апреля по 15 июня. На данный период времени запланировано около десятка рейдов - в основном по Вятке, в окрестностях Кирова и прилегающим рекам на территории районов области. Сотрудники управления Росрыболовства совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии ищут сети в водоемах, выявляют браконьеров и тех, кто перемещается на моторных лодках вопреки запрету. Со всеми проводят профилактические беседы.

В 2021 году удалось поймать 74 браконьеров. У них изъяли 71 запрещенное орудие лова, 29 транспортных средств и 103 килограмма незаконно выловленной рыбы.

- Поддержка ОМОН помогает в задержании правонарушителей, которые, бывает, ведут себя по-разному, но в присутствии спецназа Росгвардии становятся более дисциплинированными, - поясняет пресс-служба ведомства. - Представители отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области и сотрудники ОМОН Росгвардии настоятельно рекомендуют любителям незаконного лова оставаться дома.