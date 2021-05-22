В Уржумском районе отменили карантин по бешенству

Карантин в Урмужском районе ввели в декабре 2020 года после поимки енотовидной собаки с бешенством. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Уржумском районе сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ от 17 мая подписал губернатор области. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии.

Напомним, ограничения на территории района и охотничьих угодий ввели еще в декабре 2020 года после поимки енотовидной собаки с бешенством. Сейчас ситуация разрешилась: специалисты выполнили план мероприятий по ликвидации и локализации заболевания, по информации ведомства.

Сейчас шесть населенных пунктов в пяти районах Кировской области считаются неблагополучными по бешенству. Это Арбажский, Белохолуницкий, Вятскополянский, Куменский и Малмыжский районы региона. Мероприятия по ликвидации и профилактике бешенства проводятся под контролем государственной ветслужбы.